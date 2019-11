Comiso (Rg): differenziata “altri servizi per la città”

Comito ha superato il 72% di rifiuti differenziati. Una risposta positiva da parte della stragrande maggioranza dei cittadini che, da subito, hanno interagito con un sistema nuvo e preciso di raccolta differenziata, tuttavia più alla portata se fatto bene.

“Si prosegue con un percorso virtuoso della nostra città verso una sempre più corretta gestione dei rifiuti – commenta soddisfatto l’assessore Biagio Vittoria – purtroppo abbiamo anche dovuto attivare delle misure di controllo e anche sancionatorie per chi, con comportamenti incivili, vorrebbe vanificare l’impegno che i cittadini dotati di notevole senso civico hanno posto in essere.

La città di Comiso, come la frazione di Pedalino – prosegue Vittoria – è stata dotata di sistemi di video sorveglianza urbani ed extraurbani che ci hanno consentito di individuare e sanzionare tutti coloro i quali trasgrediscono alle principali regole del vivere civile e del rispetto per l’ambiente.

Al di là di questo comunque – annuncia Biagio Vittoria – ci siamo dotati di un nuovo mezzo per la pulizia e la scerbatura dei cigli stradali che entrerà in funzione a breve. Oltre a questo, stiamo intensificando la pulizia delle strade principali e secondarie, sia a Comiso, sia a Pedalino, abbiamo già iniziato con le operazioni di diserbo che saranno estese a tutto il territorio, e continuiamo con la programmazione delle bonifiche di discariche abusive create da chi si ostina a deturpare e degradare le nostre campagne ma che non ha ancora capito che sono in atto misure repressive.

A tutto ciò – ancora l’assessore – dobbiamo aggiungere l’adesione al protocollo d’intesa con il libero consorzio di Ragusa ( ex provincia ), per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi abbandonati lungo le strade.

Per i risultati raggiunti nell’arco di pochi mesi, per l’esattezza dal primo di aprile di quest’anno – conclude l’assessore Biagio Vittoria – voglio ringraziare innanzitutto la cittadinanza di Comiso e Pedalino. A seguire, e non per minore importanza, gli operatori ecologici della ditta Busso e al loro senso di responsabilità nell’esecuzione del servizio.

Infine, un ringraziamento a tutti gli uffici comunali coinvolti nell’ottenimento di questi risultati e questi importanti obbiettivi”.