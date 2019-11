Capo d’Orlando (Me): nuova interrogazione sull’Ato Me1

Nuova interrogazione sull’Ato Messina1 rifiuti presentata dai consiglieri Gaetano Gemmellaro e Sandro Gazia, Renato Mangano, Salvatore Alessio Micale e Angiolella Bottaro. L’interrogazione riguarda le innumerevoli intimazioni di pagamento Tia-Ato 2008/2012 emessi dall’Ato in liquidazione e notificati ai cittadini orlandini.

Dal 28 ottobre è stato attivato lo sportello richiesto presso l’ufficio tributi/commercio del comune di Capo d’Orlando, per un solo giorno alla settimana dalle 08.30 alle 12.30 con la presenza di un solo operatore, dipendente del comune di Capo d’Orando che per il resto della settimana continua a svolgere la sua attività presso l’ufficio Ato Me1 di Sant’Agata di Militello.

Sono stati nuerosi i cittadini che hanno usufruito del servizio informativo dopo le intimazioni di pagamento dell’Ato. Adesso i consiglieri comunali interrogano l’amministrazione per sapere se l’ufficio informativo per la trattazione delle intimazioni di pagamento Tia-Ato 2008/2012 è stato regolarmente istituiti nella sede comunale e con quale atto amministrativo; se ritiene che l’apertura dello sportello per un solo giorno alla settimana e solo per 4 ore e con un solo operatore sia sufficiente a garantire il diritto all’informazione del cittadino-utente, spesso vessato da ingiunzioni non dovute, considerando – prosegue l’interrogazione – che per il terzo lunedì consecutivo la fila nei corridoi e i tempi di attesa dei cittadini non sono diminuiti”.

Inoltre, i consiglieri chiedono all’amministrazione come intenda risolvere il problema, nonché il mancato funzionamento del servizio di posta elettronica certificata dell’Ato Me1. “Il dipendente del comune che continua a svolgere la sua attività presso la sede dell’Ato Me1 di Sant’Agata di Militello, tranne il lunedì, continua ad essere retribuito dal comune oppure è stta attivata apposita convenzione con l’Ato Me1 in liquidazione – si chiedono e chiedono i consiglieri”.

All’interrogazione è richiesta risposta scritta e inserimento all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.