Catania: rissa a San Cristoforo, due arresti

Questa mattina agenti della polizia di Stato hanno avvistato un gruppo di persone impegnate a discutere in via Plebiscito. Gli agenti sono stati aggrediti dal colombiano Rodriguez Mina Robert Andres e dall’italiano Vincenzo Gagliani, tutti e due con precedenti per rissa.

Una resistenza attiva, caratterizzata da spintoni, calci e pugni che venivano respinti dagli agenti operanti, sino a bloccare i due malviventi totalmente privi di freni inibitori e, come successivamente accertato, sotto effetto di sostanze alcoliche.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i due avevano causato un incidente con danneggiamento di auto che è costato il ricovero di un centauro, dimesso con 20 giorni di prognosi per via delle lesioni riportate.

La guida spericolata di Rodriguez avveniva a bordo di un’auto intestata ad un catanese che è stato successivamente stato sanzionato per l’incauto affidamento e ha dichiarato di aver avuto a cuore lo straniero come se fosse un figlio e che per questo gli aveva fatto avere l’autovettura così da renderlo autonomo negli spostamenti. Sottoposto ai domiciliari, i due saranno sottoposti al giudizio per direttissima.