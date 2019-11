Vittoria (Rg): controlli antimafia per la concessione box mercato ortofrutticolo

Sono in corso a Vittoria, nel ragusano, i controlli antimafia sui partecipanti alle procedure di selezione per la concessione dei box del mercato ortofrutticolo comunale e sui soggetti della filiera.

La commissione straordinaria del comune di Vittoria, in un’ottica di totale trasparenza ed imparzialità della procedura, a conclusione della prima fase di verifica della documentazione amministrativa nel procedimento di selezione per la concessione amministrativa dei box del mercato ortofrutticolo comunale, espletata in attuazione dell’accordo di vigilanza collaborativa con Anac, ha attivato sull’intera platea delle ditte partecipanti ammesse i controlli volti ad accertare il possesso dei requisiti sia di ordine generale stabiliti dalla legge, sia di capacità tecnica ed economico-finanziaria previsti nel bando.

I controlli, in particolare, sono finalizzati ad accertare il possesso dei requisiti di onorabilità e affidabilità da parte delle ditte ammesse e sono volti anche ad accertare, in collaborazione con la prefettura, l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa in aderenza alle norme del codice antimafia.

Le procedure di selezione, che sono nella seconda fase di valutazione delle domande, si concluderanno a dicembre. La commissione straordinaria, per rafforzare ulteriormente l’efficacia complessiva degli strumenti di prevenzione e repressione, messi a disposizione dell’ordinamento,d elle interferenze mafiose all’interno del mercato ortofrutticolo del comune di Vittoria, inserirà nei contratti di concessione dei box apposite clausole di tutela, con cui le ditte individuate come concessionarie saranno obbligate a sottoporre alle verifiche antimafia, tramite richiesta di informativa alla prefettura, anche tutti i privati coinvolti a qualunque titolo nella filiera della commercializzazione dei prodotti agricoli, ossia i propri fornitori di beni e prestatori dei servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, nonché quelli relativi ai trasporti e alla fornitura di imballaggi.

Eventualmente sarà sottoscritto un protocollo di legalità con la prefettura di Ragusa che si auspica possa essere stipulato al più presto e al quale dovranno aderire anche i concessionari dei box. Le infiltrazioni mafiose e criminali all’interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria, come si evince anche dalla relazione della commissione d’accesso della prefettura di Ragusa, sono tra le fondamentali cause dello scioglimento degli organi elettivi del comune.