Partinico (Pa): in un panificio lavoratori in nero percettori del reddito di cittadinanza

Lavoravano in nero in un panificio di Partinico e nel contempo percepivano il reddito di cittadinanza. A scoprirlo sono stati gli agenti della guardia di finanza di Partinico, nel palermitano, impegnati nel piano di potenziamento contro il lavoro nero.

Nel corso dell’intervento nel panificio, le fiamme gialle hanno rilevato quattro lavoratori in nero. Sulla scorta di tali condizioni, oltre alle contestazioni previste dalla normativa in materia di lavoro, le fiamme gialle hanno avanzato all’ispettorato del lavoro di Palermo la proposta di sospensione temporanea dell’attività commerciale.

I successivi accertamenti della finanza hanno permesso di accertare ricavi non dichiarati per oltre 275 mila euro e un’evasione dell’Iva per 15 mila euro. Uno dei quattro lavoratori in nero, inoltre, percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza.

Il 38enne di Partinico è stato denunciato per violazione della normativa sul reddito di cittadinanza con conseguente sequestro della carta poste italiane utilizzata per percepire il reddito agevolato. L’uomo rischia da 2 a 6 anni di carcere per indebita percezione. E da 2 a 7 anni per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.