Gravina (Ct): focus di Anci e Ifel sul pareggio di bilancio

Autonomie locali, pareggio di bilancio e le criticità finanziarie dei Comuni. Questi i temi che saranno affrontati al convegno dal titolo “L’impatto del nuovo pareggio di bilancio sulla gestione contabile degli enti locali” che si terrà venerdì 8 novembre alle 09.00 nella sala delle arti del parco Borsellino a Gravina di Catania.

L’evento formativo, destinato agli amministratori locali e al personale della pubblica amministrazione, è organizzato da Anci Sicilia, Ifel fondazione Anci, istituto per la finanza e l’economia locale, in collaborazione con il comune di Gravina di Catania. L’evento sarà occasione per un momento di incontro con i neo diciottenni gravinesi che si terrà in apertura dei lavori ai quali verrà omaggiata una copia della Costituzione italiana edita da Ifel e consegnata in presenza del sindaco di Gravina, Massimiliano Giammusso, del presidente del consiglio comunale Claudio Nicolosi; dal vicepresidente nazionale Anci giovani, Samuel Battaglini e dal presidente di Ifel Guido Castelli, già sindaco di Ascoli Piceno.

All’evento interverranno Massimiliano Giammusso, sindaco di Gravina di Catania; Stefania Finocchiaro, segretario generale del comune di Gravina di Catania; Mario Emanuele Alvano, segretario generale Anci Sicilia. Siederanno al tavolo dei relatori: Elena di Carpegna Brivio, università di Milano-Bicocca; Ivana Rasi, comune di Viterbo, esperto Ifel; Angelita Menza, responsabile settore finanziario del comune di Gravina; Letterio Lipari, comune di Enna, esperto Ifel e le conclusioni saranno affidate al presidente Ifel, Guido Castelli.