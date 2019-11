Caprileone (Me): firmata convenzione tra Pentamusa e conservatorio Corelli

È stata siglata una convenzione tra l’associazione di promozione sociale Pentamusa e il conservatorio Arcangelo Corelli di Messina. Una novità per l’associazione che arriva dopo il riconoscimento da parte del ministero della pubblica istruzione per l’istituzione di corsi di formazione per docenti.

Per tutti i giovani studenti dei Nebrodi che volessero intraprendere gli studi in conservatorio, vista l’istituzione dei nuovi corsi propedeutici all’ammissione ai trienni accademici, con il nuovo percorso didattico, che potrà essere impartito direttamente sul territorio dei Nebrodi presso la sede dell’accademia musicale nebroidea di Rocca di Caprileone con la supervisione del conservatorio di Messina e con relativi certificazioni e monitoraggi.

La convenzione è stata stipulata ufficialmente il 23 ottobre al conservatorio tra l’associazione e il conservatorio. Alla firma hanno preso parte il direttore Antonino Averna; il presidente di Pentamusa, Marco Salpietro; il sindaco di Caprileone, Filippo Borrello e vari responsabili dell’associazione e del conservatorio.

I nuovi percorsi daranno continuità al lavoro svolto in questi anni dall’accademia, apprezzata da sempre per organizzazione, eventi e didattica, ma anche per la struttura funzionale e la fruibilità logistica della sede messa a disposizione del comune di Caprileone che da subito ha creduto e sostenuto tali iniziative.

Per favorire l’ingresso a questo nuovo percorso didattico del conservatorio, grazie alla convenzione, saranno ufficialmente istituiti direttamente sui Nebrodi anche i corsi pre propedeutici che andrannoa coprire i primi anni del percorso pre-Afam equivalenti al primo ciclo del vecchio preaccademico.

Il riconoscimento dei corsi di formazione da parte del Miur e la convenzione con il conservatorio Corelli sono il simbolo della crescita qualitativa e del prestigio dell’associazione Pentamusa.