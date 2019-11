Gravina (Ct): verso la prima fiera di San Martino

Gravina di Catania ospiterà per la prima volta la fiera di San Martino che si terrà dall’8 all’11 novembre al parco Borsellino. Sarà una festa d’autunno che coinvolgerà famiglie e visitatori con musica, spettacoli, gastronomia e artigianato.

L’evento è organizzato dall’associazione Blue Sound 2 con il patrocinio del comune di Gravina di Catania. La filiera aprirà i battenti alle 18.00 dell’8 novembre con l’apertura degli stand gastronomici e dell’artigianato, mentre alle 19.30 sarà ufficialmente inaugurata in presenza del sindaco Massimiliano Giammusso, dell’assessore allo spettacolo Patrizia Costa e dell’assessore allo sviluppo economico Alfio Cannavò.

“Il Parco Borsellino, dopo aver ospitato tantissime iniziative durante l’estate, torna a essere protagonista anche in autunno – ha commentato il primo cittadino – così come voluto dalla nostra amministrazione. Il Parco con il suo anfiteatro, la Sala delle Arti e il Pozzo dell’Arte sono attivi quasi tutti i giorni con iniziative culturali, musicali e di intrattenimento. In quest’ottica di valorizzazione dei nostri luoghi di aggregazione siamo lieti di dare il via a questa nuova iniziativa”.

A illustrare il programma della manifestazione è il presidente dell’associazione “Blue Sound 2” Giovanni Alì: “Ogni giornata prevede spettacoli musicali, cabaret, danza e soprattutto animazione gratuita per i più piccoli con gonfiabili e animatori dedicati. Una formula che consente alle famiglie di trascorrere il tempo all’insegna della spensieratezza e del divertimento. Ci saranno 12 stand gastronomici e altri 20 dedicati all’artigianato locale. La kermesse sarà presentata da Molly Narciso: giorno 8 si esibiranno i ballerini di Etna Country style, tra i concerti in programma ci sono i Beans la sera del 9, il 10 il gruppo Lato Positivo e Letizia Contadino con il tributo a Mia Martini e Loredana Bertè, mentre la serata conclusiva dell’11 ospiterà l’esibizione dell’artista internazionale Cecilia Gayle”.