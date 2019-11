Caltanissetta: non si ferma all’alt, travolge un poliziotto. Arrestato

Non si è fermato all’alt della polizia, ha speronato una volante e ha travolto un poliziotto. È successo a Caltanissetta dove gli agenti hanno arrestato un giovane di 25 anni dopo uno spericolato inseguimento iniziato a Caltanissetta e terminato a Delia.

Il giovane, positivo ai cannabinoidi e alla cocaina, durante tutto l’inseguimento, ha creato un grave pericolo alla circolazione stradale. Le manette sono scattate ai polsi di R.T. per tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento aggravato e guida in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti.

Intorno alle due di domenica un equipaggio della sezione volanti ha notato una Volkswagen Golf mentre transitava a velocità sostenuta. Gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, attivando i dispositivi luminosi e acustici per procedere al controllo del mezzo.

Invece di fermarsi, il conducente ha proseguito la marcia accelerando l’andatura. Il fuggiasco è stato bloccato in via Sallemi, ma invece di scendere dal mezzo ha travolto l’agente che gli aveva intimato l’alt continuando a scappare. Da qui un inseguimento per le vie di Caltanissetta e fino ad arrivare a Delia. Nella corse folle il giovane ha creato un costante pericolo alla circolazione stradale, impegnando alcuni tratti anche contromano. A Delia i poliziotti, per far desistere il giovane dal continuare la fuga, hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio.

Una volta fermato, il giovane ha opposto resistenza, scagliandosi contro di loro con calci e pugni. Per renderlo inoffensivo, gli agenti hanno riportato lesioni personali agli arti. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia dove è stato sottoposto ad esami tossicologici risultando positivo ai cannabinoidi e alla cocaina. Una volta arrestato è stato condotto nel carcere Malaspina a Caltanissetta dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.