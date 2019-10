Ragusa: eletto il baby consiglio

È stato eletto il consiglio comunale dei ragazzi a Pedalino, frazione di Ragusa. Pedalino ha scelto Matteo Digiacomo e Sofia Buscema.

“Sono stata molto felice di partecipare alle operazioni per l’elezione dei rappresentanti dei ragazzi per il consiglio comunale dei ragazzi – ha dichiarato il sindaco Maria Rita Schembari – sono stati eletti Matteo Digiacomo e Sofia Buscema. A tutti coloro i quali si sono candidati, a chi si è reso disponibile per fare da scrutatore, da presidente di seggio, va veramente il mio ringraziamento e la lode a tutti questi ragazzi. E alle loro insegnanti che hanno saputo prepararli al meglio.

Sono stata accolta con il canto dell’inno nazionale che i ragazzi, non solo avevano imparato bene a cantare, ma che hanno approfondito sotto l’aspetto stilistico e contenutistico, riuscendo a spiegare a cosa facesse riferimento ogni singola strofa. Questo significa vivere a fondo il testo e la nostra storia – prosegue il primo cittadino – Ciò che è avvenuto a Pedalino è stato un esercizio di democrazia che insegna a questi giovani come spendersi per gli altri in un’ottica di collaborazione con il consiglio comunale degli adulti “consigliandolo” su come procedere nell’azione amministrativa”.