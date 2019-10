Palermo: in piazza Pretoria la sfilata dei “Santi” cristiani

Domani, giovedì 31 ottobre, è la notte di Tutti i Santi, oggi sempre più soppiantata da una festa di origini celtiche “Halloween”. A Palermo per far conoscere a tutti, anche ai non fedeli, i Santi più famosi del calendario cristiano, raccontando storie di bontà e carità, ci hanno pensato l’associazione Regine Coelorum e la milizia dell’Immacolata.

Un appuntamento che è riuscito a coinvolgere un’intera comunità di fedeli che da tempo si prodiga nell’interpretare e diffondere le storie più interessanti legate ai Santi. Una risposta, insomma, ad Halloween giunta a noi nella sua veste più commerciale di derivazione statunitense.

“Se Halloween si svolgesse in un altro periodo dell’anno non ci toccherebbe così tanto – spiega a Balarm padre Giacomo Ribaudo, parroco della parrocchia Maria Santissima del Carmelo ai Decollati – invece sentiamo la necessità di dire anche la nostra. Halloween nasce scherzosamente, ma finisce per contrastare le due feste cristiane di Tutti i Santi e dei Morti. Non vogliamo che passi altro genere di messaggio”.

Il corteo domani partirà da piazza Pretoria per proseguire lungo via Maqueda, via Vittorio Emanuele e fino a raggiungere piazza Marina. Giunti davanti alla chiesa di San Giorgio dei Napolitani i Santi daranno spazio ai bambini che, dall’alto, lanceranno dei bigliettini con su scritta la frase del poeta e giornalista francese Leen Bloy ‘Non che una tristezza: quella di non essere santi’. (foto tratta da Balarm)