Mascalucia (Ct): assaltano gioielleria in via Etnea, catturati

Due rapinatori che avevano assalito una gioielleria in via Etnea a Catania sono stati arrestati dai carabinieri. Uno dei rapinatori, sorvegliato speciale a Cesano Boscone, nel milanese, aveva ottenuto il permesso di tornare in terra natìa dallo scorso 13 ottobre e fino al prossimo primo novembre.

Le manette sono scattate ai polsi di Concetto Lo Vecchio, 39 anni e Antonio Andrea Autiero, 27 anni, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza perché ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. I fatti si sono verificati ieri sera intorno alle 19.00 all’interno della gioielleria Rapisarda di via Etna 135 a Mascalucia.

I malviventi, giunti a bordo di due scooter, una Honda SH e un Piaggio Beverly, ambedue con le targhe rese illeggibili tramite l’utilizzo di nastro isolante, armati di pistola e punteruolo, forzando la porta d’ingresso hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale dove, sotto minaccia delle armi, hanno letteralmente razziato la cassaforte e numerosi oggetti preziosi custoditi negli espositori danneggiati dalla furia dei criminali.

Grazie al senso civico mostrato da alcuni passanti che hanno chiamato il 112, sul posto sono intervenute due pattuglie dell’Arma che appena giunte sul posto hanno bloccato e ammanettato il primo malvivente proprio all’uscita della gioielleria, mentre l’altro rapinatore, fuggito a piedi con il malloppo, è stato inseguito fino in via Chillei dove non ha potuto far altro che arrendersi.

I carabinieri, oltre a recuperare i due borsoni contenenti la refurtiva e cioè due orologi Longines di cui uno in titanio e oro e l’altro in oro; due orologi Philip Watch di cui uno in oro con cinturino in pelle nera e quadrante a forma ottogonale dorato e l’altro laminato in oro con cinturino dorato e quadrante bianco; un orologio Brail in oro con cinturino in pelle nera, quadrante rotondo; un Cadet in oro con cinturino in pelle marrone; un orologio in oro Tissot con cinturino in pelle marrone e quadrante rettangolare bianco; un orologio in oro Vetta con cinturino in pelle marrone chiaro e quadrante a forma rettangolare e fondo dorato; un orologio da tasca in oro Sofior; 16 paia di orecchini di varie marche in argento e laccate in oro; 10 anelli di varie marche in argento e laccate in oro; 12 collane di varie marche in argento e laccate in oro; 3 bracciali Tennis in argento; una collana Tennis in argento; 3 collane in pietre dure; un bracciale in pietre dure; una paletta da torta in silver, due cucchiai i silver, tre tartarughe di varie misure in bronzo più varia oggettistica in pietre dure.

Tutta la refurtiva ha un valore commerciale di svariate decine di migliaia di euro. Sono stati anche trovati e sequestrati due scooter, una pistola semiautomatica marca Bruni, poi risultata una fedele riproduzione dell’originale, un punteruolo metallico, nonché i caschi da moto e i guanti in lattice utilizzati per compiere la rapina. Mentre sono ancora attive le ricerche di un terzo complice riuscito a fuggire, gli arrestati sono stati associati al carcere di Catania piazza Lanza.