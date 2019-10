Una morte imprevista quanto dolorosa quella di M.B., 47enne di Sclafani Bagni. L’uomo è rimasto schiacciato dalla sua ruspa mentre si apprestava a percorrere una strada di campagna.

L’uomo, appena arrivato in un terreno sconnesso per raccogliere dello sterco, ha visto ribaltarsi il mezzo su se stesso, rimanendone schiacciato. I medici del 118 intervenuti sul posto assieme ai carabinieri non hanno potuto far altro che dichiarne la morte.

Antonio David