Catania: al castello Ursino si chiude in bellezza con la pizzica del Salento

Finale in bellezza per Classica & Dintorni 2019. Al Castello Ursino sabato 26 ottobre, ore 19.30, il trio ArmoniEnsemble dalla Puglia proporrà un programma che, da Rossini e fino a Rota, con le sue celebri colonne sonore cinematografiche, toccherà molti stili musicali. Incluso il bolero languido e dolorante di Almaran, tratto dal film omonimo l’ “Historia de un amor”, e che fa da sottofondo alla narrazione del recente “Il Traditore”, film di Bellocchio sul pentito di mafia Buscetta, interpretato da Pierfrancesco Favino, pluripremiato a Cannes e a Taormina e in corsa per gli Oscar 2020.

ArmoniEnsemble vedrà a Catania Palma di Gaetano al flauto, Giordano Muolo al clarinetto e Vincenzo Zecca alla chitarra, musicisti che nel 2005 si sono costituiti in trio: è un gruppo da camera inconsueto e dal piacevolissimo impasto timbrico che, oltre a proporre trascrizioni di brani celebri selezionati dall’antologia classica-operistica, si cimenta con partiture originali, scritte appositamente da autori contemporanei per questa formazione.

In programma Rossini (Ouverture da “L’Italiana in Algeri”); Cerino (Baco Sebastiano, composta nel gennaio 2019); Galeone (Taras, aprile 2015); Almaran (Historia de un amore, dal film omonimo); Warren (Il Treno della neve, dal film Serenata a Vallechiara); de Falla (Danza Spagnola); Maddonni (Pizzica & Spizzica, dove emerge il sound e il ritmo della tradizionale ballata popolare del Salento); per chiudere Nino Rota con “Fantasia sui temi da Film”. Il concerto, come di consueto, sarà preceduto dalle “Conversazioni d’autore” (ore 19) a cura del prof. Giuseppe Montemagno.

Anche quest’anno Classica & Dintorni ha coinvolto il mondo della scuola per attività formative esterne che vedranno impegnati alcuni alunni del Liceo Musicale Turrisi Colonna di Catania, vincitore, in partnership con l’associazione Darshan del bando “Per Chi Crea 2019” promosso dalla SIAE e dedicato alla promozione della cultura, dell’ascolto e dell’imprenditoria musicale. Fra le attività del bando SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) figurano infatti per gli studenti del Turrisi Colonna laboratori con musicisti tutor, affiancamento degli imprenditori culturali, lezioni concerto e l’esperienza in due festival europei della musica.

Classica & Dintorni è organizzato con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo Sport e Spettacolo, in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, Ambientali e del Turismo e il Comune di Catania. La partecipazione agli incontri “I Dintorni della Classica” è gratuita, il concerto a seguire costa 8 euro, posti limitati. Info e prenotazioni 3495149330. www.associazione-darshan.it