Terme Vigliatore (Me): autostrada chiusa per nube nera da incendio nell’area industriale

È probabilmente di origine dolosa l’incendio che si è sviluppato nell’area industriale di Terme Vigliatore, nel messinese. Un denso fumo nero ha invaso l’autostrada Messina-Palermo che è stata chiusa per salvaguardare l’incolumità dei viaggiatori.

L’incendio si è sviluppato nel piazzale del cantiere della Edil scavi di Sebastiano Buglisi. In fiamme sono andate maxi bobine a cui sono avvolti cavi elettrici per uso industriale. L’impresa è fra le maggiori in Italia impegnata in grandi opere pubbliche, dall’alta velocità al passante ferroviario fino alla realizzazione di campi fotovoltaici.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco di Patti, anche i carabinieri, mentre sull’A20 per regolare e bloccare il transito dei veicoli sono impegnati agenti della polizia stradale del distaccamento di Barcellona Pozzo di Gotto (foto Gazzettadelsudonline)