Palermo: tornano le Christmas ladies al teatro Santa Cecilia

Al teatro Santa Cecilia di Palermo tornano le Christmas ladies che lo scorso anno hanno fatto registrare ben 5 tutto esauriti.

Le cinque artiste di chiara fama e consolidata esperienza sono: Anna Bonomolo, Lucy Garsia, Flora Faja, Alessandra Mirabella e Carmen Avellone, accompagnate anche quest’anno da un coro formato da allieve della scuola popolare di musica del Brass Group e del conservatorio Scarlatti di Palermo, e dai Maestri Diego Spitaleri, Fabio Lannino, Fabrizio Giambanco, Giuseppe Preiti , con gli arrangiamenti scritti e diretti dal M. Vito Giordano che cura la direzione musicale del progetto.

Christmas Ladies vuol dire Natale in jazz, con incursioni nel Soul Gospel per una rinnovata voglia di condividere gioia in musica, missione principale di questa produzione, curata da Fabio Lannino per la Fondazione The Brass Group .