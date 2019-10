Biancavilla (Ct): i Nas sequestrano uno studio dentistico abusivo

Un falso dentista è stato scoperto a Catania dai carabinieri del Nas impegnati in attività contro l’abusivismo odontoiatrico. Un 50enne odontotecnico di Biancavilla ha pensato bene di dedicarsi, oltre alla costruzione delle protesi, anche alla cura dei denti.

I militari , nel corso di servizi di controllo nel comune etneo, avevano notato già da un po’ di tempo un flusso ingiustificato e sospetto di persone in cui quello che, dovendo costituire un normale laboratorio odontotecnico, si è rivelato poi essere un vero e proprio studio dentistico ben arredato e dotato di apparecchiature di nuova generazione, gestito da un soggetto che non era per nulla abilitato a svolgere la professione di dentista, privo di laurea in odontoiatria o medicina e senza nemmeno aver mai intrapreso percorsi formativi nel settore sanitario.

Si ricorda che la professione dell’odontoiatra è esercitabile solo ed esclusivamente dai medici iscritti all’albo degli odontoiatri e in possesso del relativo titolo di laurea.

Nel finto studio dentistico sono stati posti i sigilli da parte dei carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità che hanno sequestrato tutti i locali. Il falso medico è stato denunciato ala procura della repubblica di Catania per esercizio abusivo della professione di odontoiatra.

I cittadini hanno oggi a disposizione importanti strumenti per verificare se i professionisti a cui si affidano per le cure siano muniti o meno di laurea e di abilitazione. È sufficiente consultare l’albo online dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della propria provincia o il portale della federazione nazionale raggiungibile all’indirizzo www.fnomceo.it.