Taormina (Me): premio internazionale di poesia “Maria, madre del buon cammino”

Sono stati consegnati i premi ai vincitori del premio internazionale di poesia “Maria, madre del buon cammino”, certamen letterario promosso dalla parrocchia Sacro cuore di Gesù di Santa Venera di Trappitello a Taormina, nel messinese, guidata da don Antonino Tricomi e organizzato da Massimo Manganaro e Gioacchino Aveni. Il concorso poetico è giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. A parteciparvi sono stati più di 208 poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Alla cerimonia di consegna dei premi non poteva mancare la giuria composta da don Roberto Romeo, direttore della scuola diocesana per la formazione teologica di base di Messina; Maria Lidia Simone, poetessa e pittrice, vincitrice del leone di San Marco alla biennale di Venezia, dell’oscar d’oro nelle Canarie e del Nobel internazionale d’arte; Salvatore Puglia, stimato poeta il cui nome figura nel dizionario bibliografico e critico degli autori ed artisti italiani; Rosa Maria Di Salvatore, poetessa presente con le sue opere in prestigiose antologie e riviste; Teresa Vadalà Fierro, affermata poetessa e autrice di testi teatrali, vincitrice di numerosissimi premi internazionali.

A vincere il primo premio nella categoria lingua italiana a tema religioso è stata “La fotografia” di Rita Muscardin di Savona. Secondo posto è andato a Carmelo Di Stefano di Modica, nel ragusano, con “Comunque Madre” e terzo gradino del podio alla romana Stefania Iannò con “Dall’anima, una voce…”. Menzione d’onore a Giovanni malambrì di Messina con “Prendimi per mano” e menzione di merito a Giovanni Passarelli di Scanzano Jonico (Matera) con “Ai tuoi piedi” e menzione speciale a Carmela Tuccari di Aci Sant’Antonio nel catanese con “Natale mistero di Salvezza”.

Per la sezione poesia in vernacolo siciliano a tema religioso il primo gradino del podio è andato a Zina Ferrara Musumeci di Trappitello con “Matri”. Secondo posto a Gaetano Lia di Monterosso Almo nel ragusano con “Longa la notti…dialoghi notturni di un ammalato” e il terzo posto a Paola Giuseppa Ferraro di San Pietro in Casale, nel bolognese, con “A facci ro ‘bbamminu”.

Menzione d’onore ad Emanuele Insinna di Palermo con “Santa Matri misiricurdiusa”; menzione di merito a Giuseppe SAmmartano di Paternò, nel catanese con “A strata giusta”; menzione speciale ad Antonella Vinceiguerra di Taormina, nel messinese, con la lirica “Nun ti scurdari du Signuri”.

Per la poesia in lingua italiana a tema libero primo posto al reggino Gaetano Catalani con “Sulla via delle mangrovie”; secondo posto per Anna Maria Deodato di Palmi (Reggio Calabria) con “Vivo, pensieri scomposti di un carcerato” e terzo posto per Giuseppe La Rocca di Trappeto, nel palermitano con “Le pietre del Carso”. Menzione d’onore a Federico Guastella di Ragusa con “Colloquio con l’anima”. Menzione di merito al palermitano Salvatore Bordino con “Andavo per la strada” e menzione speciale a Gaetano Spinnato di Mistretta nel messinese con “Dietro il vostro…letto 6”.

Per la categoria poesia in vernacolo siciliano a tema libero il primo premio è andato a Cinzia Pitingaro di Castelbuono, nel palermitano con “U vecchiu c’aspittava”; secondo posto per Rosaria Lo Bono, di Termini Imerese nel palermitano con “Un curriri picciriddu” e terzo posto a Francesco Billeci di Borgetto di Palermo con “Un cielu orfanu ri luna”. Menzione d’onore a Giusi Baglieri di Cataina con “Matri (a me terra)”; menzione di merito a Pierangela Castagnetta di Palermo con “Li picciriddi vecchi”; menzione speciale a Orazio Minnella di Tremestieri Etneo di Catania con “L’autra occasioni”.

E, ancora, per la sezione poesia in lingua italiana o vernacolo siciliano a tema libero, religioso e no per i ragazzi il primo premio è andato ad Antonio Falliti di Santa Teresa di Riva, nel messinese con la poesia “Ed è il voler rialzarsi”; secondo posto per Chiara Russo di Gaggi nel messinese con “Sono stato fortunato…io!” e terzo posto per Melissa Storchi di Bibbiano in provincia di Reggio Emilia con “Amica mia…”. Menzione d’onore a Flavio Oliveri di Gaggi nel messinese con Piccolo paesino. Menzione di merito a Laura Iannizzotto, anche lei di Gaggi con “La diversità non esiste”. Menzione speciale a Claudia Troja, sempre di Gaggi con “Accettarsi”.

Il premio speciale parrocchia Sacro cuore di Gesù è stato assegnato ad Angela Dipasquale di Chiaramonte Gulfi a Ragusa con “è Matri”. Premio speciale Padre Salvatore Arcidiacono ad Aurora Carbone di Messina con “Caro papà”. Premio speciale professore Pasquale Vinciguerra a Paola Cozzubbo di Macchia di Giarre, nel catanese con “A sira quànnu si faceva notti”. Premio speciale “La voce” a Francesco Vasta di Riposto nel catanese con “Figghiu di sta terra”. Premio speciale “Mater Dei” a Daniil Mikhailovich Yatsenko di Castelmola, nel messinese con “Madre, tu sei con noi”. Premio speciale “Spe Salvi” a Pierino Pini di Montichiari in provincia di Brescia con la lirica “Preghiera a Maria”. Premio speciale “Primi versi” a Martina Buemi di Trappitelo a Taormina, nel messinese con “Guardando te”. Premio speciale “Orizzonte scuola” a Selene Barbagallo (la primavera), Viviana Di Cara (inverno), Emily Franco (Grazie), Simone Garra (la mamma è…), Asia Maria Orlanducci (poesia di primavera), Veronica Pagano (l’amicizia), Giovanni Filippo Pagliarello (non alzare l’arma), Carla Priolo (Per mia sorella), Mattia Tardanico (la mamma).

Il prestigioso Excellence award assegnato al poeta che ha ricevuto il maggior numero di voti è andato all’autrice ligure Rita Muscardin. Nel corso della serata, condotta con professionalità e garbo dalla professoressa Angela Maria Vecchio, presidentessa dell’Avis Giovanni Paolo II di Gaggi è stato reso pubblico il bando della dodicesima edizione del premio internazionale di poesia “Maria, madre del buon cammino”. La scadenza di presentazione delle opere in versi è stata fissata per domenica 16 febbraio 2020.