Catania: troppa attesa per una RMN encefalo, un cittadino scrive ai ministri

Più di due anni per una RMN encefalo. È quanto hanno chiesto di aspettare ad un cittadino siciliano per l’importante esame. La questione è stata risollevata più volte e oggi il cittadino catanese indignato, Sergio Porcarelli, mediatore interculturale e traduttore, ha deciso di scrivere l’ulteriore lettera ai ministri Roberto Speranza e Giulia Grillo.

“Sono prenotato all’ospedale Cannizzaro per il 9 agosto 2021 alle 09.00. Non ho visto prenotazioni più celeri. L’alternativa – scrive Porcarelli – è Caltagirone, ma è più lontano e non posso rientrare con mezzo di contrasto in circolo da solo in auto”

Lo scorso anno Porcarelli aveva scritto al ministro della salute, Lorenzin con una breve quanto incisiva nota. Il cittadino catanese, inoltre, lamenta che un soggetto che lavora presso la diagnostica per immagini della struttura summenzionata ha fortemente richiamato per aver “osato lamentarmi del ritardo. Gentile ministro, Le sembra giusto tutto questo alle soglie del 2020? Ho le mie aggravanti e il cittadino deve attendere due anni per un esame”.