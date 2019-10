Sant’Agata di Militello (Me): pianta organica, ricorso al Tar contro il ministero

Il comune di Sant’Agata di Militello presenterà un ricorso al Tar contro la decisione del Ministero dell’Interno che non ha approvato la delibera che ridetermina la pianta organica con la stabilizzazione degli 88 contrattisti attualmente in servizio.

La decisione, supportata da apposita deliberazione, è stata assunta a pochi giorni dalla scadenza dei termini, in quanto il ministero non ha dato seguito all’istanza di riesame formulata lo scorso mese di agosto.

“La decisione della Cosfel, commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in forza al ministero dell’interno, assunta lo scorso 7 agosto non tiene conto che la spesa necessaria per la stabilizzazione è a totale carico della regione siciliana e non comporta alcun onere per l’ente. Pertanto, sulla scorta del convincimento di aver sempre adottato atti perfettamente legittimi e rispettosi dell’ordinamento finanziario e contabile, il ricorso al giudice amministrativo è l’unico rimedio per la tutela degli interessi dell’ente e dei lavoratori”.