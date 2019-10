Caltanissetta: la polizia incontra gli studenti

Agenti della polizia di Stato a Caltanissetta hanno incontrato gli studenti dell’istituto tecnico economico e tecnologico Mario Rapisardi Da Vinci. I temi affrontati sono stati quelli di legislazione sull’immigrazione e istituzione della polizia di Stato e la polizia di prossimità.

Nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità rivolti agli studenti degli istituti superiori del capoluogo, giovedì 10 e mercoledì 16 ottobre, si sono tenute due conferenze a cura di funzionari della questura di Caltanissetta presso l’aula magna dell’istituto tecnico economico e tecnologico Mario Rapisardi da Vinci di Caltanissetta, rivolti agli studenti del quinto anno.

In particolare, giovedì 10 ottobre, a cura del vice questore Fabio Lacagnina, dirigente dell’ufficio immigrazione della questura, si è tenuta la conferenza sulle tematiche concernenti le leggi sull’immigrazione. Mercoledì, 16 ottobre, a cura del sostituto commissario Salvatore Falzone, responsabile dell’ufficio stampa della questura su tematiche concernenti l’istituzione della polizia di Stato e la polizia di prossimità.

Ad entrambe le conferenze hanno partecipato circa 200 studenti di sette classi quinte dell’istituto. Accompagnati dalla professoressa Laura Giammusso, referente dei percorsi per le competenze trasversali e da altri loro insegnanti. Oltre ad apprendere le nozioni di legge sulle tematiche trattate sull’attività di controllo del territorio e quella di polizia giudiziaria, nelle due ore di conferenza, gli studenti hanno rivolto numerose domande ai relatori della polizia.

Sono stati analizzati i fatti di cronaca giudiziaria che hanno conquistato la ribalta nazionale, ritenuti da loro interessanti in alcuni aspetti. Gli studenti, inoltre, hanno rivolto ai poliziotti domande sulla ratio di alcune leggi; su come reagisce un poliziotto ogni giorno a contatto con il disagio sociale e il crimine; come gestisce lo stress in contesti di ordine pubblico nel corso di disordini di piazza; come è gestita la comunicazione social della polizia di Stato sulla rete internet e su tante altre curiosità che hanno fatto sentire loro l’istituzione ancora più vicina.