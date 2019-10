Tortorici (Me): festa per i 50 anni della parrocchia di Sceti

Domani domenica 13 ottobre la parrocchia di Sceti, una delle 72 borgate di Tortorici, compirà 50 anni.

Per festeggiare il mezzo secolo di esistenza, il vescovo di Patti, monsignor Guglielmo Giombanco officerà la messa alle 11.00 che sarà concelebrata dai parroci che in questi anni hanno reso viva la vita parrocchiale.

Altermine della celebrazione religiosa, i fedeli e tutti gli intervenuti si sposteranno a Valle Vena. Qui il vescovo benedirà un vecchio sacello ripulito recentemente e messo in sicurezza grazie al lavoro di un gruppo di volontari. Sull’altare del sacello è stata collocata una immagine della Madonna bizantina, il cui originale è custodito nell’abbazia di Santa Maria di Maniace, nel catanese. La comunità di Maniace è molto legata a Tortorici in quanto la si può definire una colonia del centro nebroideo. Qui si stabilì un gruppo di oricensi che portarono alle falde dell’Etna anche i riti religiosi del loro paese di origine, com il culto per San Sebastiano, diventato patrono anche di Maniace.

A Sceti oggi verrà posta anche una targa a ricordo del beato Felice, alias Lupica Spagnolo Felice, nato nel vicino quartiere “dei spagnoli” nel 1776 e morto nel convento dei cappuccini di Tortorici il 30 gennaio del 1866.

Dopo la messa e la benedizione del Sacello, nel pomeriggio di domani l’effigie della Madonna sarà portata in processione fino alla chiesa di Mercurio.