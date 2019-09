Taormina (Me): il video “Antiquitatis volumina”, viaggio tra incunaboli e cinquecentine

Il corto documentario “Antiquitatis volumina” è un viaggio tra incunaboli e cinquecentine e racconta l’esposizione delle edizioni del XV e XVI secolo a Taormina, nel messinese. Il video si inserisce nel progetto di Pickline “Si scrive Europa, si legge cultura” per l’anno europeo del patrimonio culturale 2018.

Le pagine ingiallite degli antichi volumi, le preziose legature d’epoca, le incisioni delle maestranze del passato incastonate come “tesori” in teche e scaffali, tra gli archi e le travi ornate del soffitto ligneo della Biblioteca di Taormina. La fascinazione del libro antico si fonde con quella dei luoghi, la bellezza di una meta unica al mondo diviene non sfondo ma parte integrante del corto documentario di Maurizio Andreanò, prodotto dalla Maurfix (casa editrice di Pickline), che racconta la mostra “Antiquitatis Volumina”, organizzata dal Comune di Taormina in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina.

Un viaggio nell’evoluzione del libro antico, dai preziosi incunaboli quattrocenteschi alle sempre più elaborate e raffinate edizioni del Cinquecento. Il corto documentario “Antiquitatis Volumina” ripercorre attraverso le parole dei principali protagonisti le tappe che hanno portato all’esposizione delle edizioni del XV e XVI secolo custodite dalla Biblioteca di Taormina: dalla catalogazione dei libri antichi alla realizzazione della mostra a cura del Comune di Taormina e della Soprintendenza dei Beni culturali di Messina. Francesca Gullotta, assessore alla Cultura di Taormina, Mario Bolognari, sindaco di Taormina, e Annamaria Piccione, già dirigente responsabile Beni Bibliografici e Archivistici della Soprintendenza di Messina, hanno raccontato l’aspetto organizzativo della mostra. Mentre lo staff della sezione Beni Bibliografici e Archivistici della Soprintendenza di Messina – rappresentato dagli esperti catalogatori Fabrizio Quadrella, Gabriella Mento e Maria Rabe – ha illustrato l’evoluzione della produzione libraria: dai testi in carattere gotico tipico della stampa del Quattrocento ai frontespizi riccamente decorati preludio dello stile barocco.

Le immagini hanno fatto il resto mostrando il prezioso fondo antico della città di Taormina: i sei incunaboli e le trentasei cinquecentine, i libri di storia e i trattati di teologia, le stampe antiche e le carte geografiche.

“Antiquitatis Volumina” si inserisce, nel progetto “Si scrive Europa, si legge Cultura”, promosso da Pickline e approvato dal Mibac, per l’“Anno europeo del Patrimonio culturale 2018”. Un progetto di promozione e divulgazione del patrimonio culturale italiano ed europeo con articoli, interviste e approfondimenti su arte, cinema, musica, teatro, letteratura. E con la mostra “Antiquitatis volumina” si è voluto far scoprire una piccola parte dell’immenso patrimonio librario del nostro Paese. Il corto documentario è stato interamente realizzato grazie al sostegno economico di soggetti privati. Per questo motivo un plauso va allo Studio medico di Otorinolaringoiatria e Allergologia della dr.ssa Daria Caminiti, il Centro Analisi Biomediche della dr.ssa Luisa Russo e Sciacca Assicurazioni del dr. Stefano Sciacca per aver creduto nel progetto contribuendo alla valorizzazione e alla divulgazione del patrimonio culturale della città di Taormina.