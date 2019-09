San Vito Lo Capo (Tp): il sindaco festeggia una centenaria

Ha tagliato i traguardo dei cento anni la signora Leonarda Orlando, originaria di Castelluzzo e residente a San Vito Lo Capo, nel trapanese. L’anziana è stata festeggiata anche dal sindaco che le ha regalato una targa ricordo.

La signora Nardina, così chiamata da tutti, ha sempre vissuto fino ad un paio di anni fa, vedova dal 1983, madre di Paolo Cesarò, 65 anni. Da lui e dal sindaco è stata festeggiata spegnendo le candeline insieme ai nipoti Salvatore e Gianluca e ai tre pronipoti nonché parenti ed amici.

Il sindaco di San Vito Lo Capo, a nome dell’amministrazione comunale, ha rivolto all’anziana i più sentiti e affettuosi auguri per il raggiungimento del traguardo del secolo di vita. La signora ha ricevuto in regalo un mazzo di fiori e una targa dal sindaco in cui viene sottolineata l’importanza, per le persone anziane, di godere dell’amore e delle cure dei propri familiari per vivere meglio.

La signora Nardina vive con il figlio Paolo a San Vito Lo Capo e una volta alla settimana usufruisce del servizio di assistenza domiciliare agli anziani da parte del comune. L’arzilla centenaria è in buone condizioni fisiche e mentali, curiosa e con un’ottima memoria.

Con il sindaco Peraino ha scambiato alcune battute chiedendo notizie in merito alla viabilità cittadina e ricordando quando si raggiungeva monte San Giuliano con il carretto. La signora Nardina è l’unica centenaria di San Vito Lo Capo e non è la prima centenaria della propria famiglia. La sorella maggiore, Girolama, è morta alcuni anni fa all’età di 100 anni e 8 mesi.