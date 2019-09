Misterbianco (Ct): picchia moglie e figli, arrestato

È stato il coraggio di una donna che non poteva più vedere i figli minori picchiati e vessati dal marito a far finire l’incubo di una famiglia a Misterbianco, ne catanese. I carabinieri hanno arrestato un 41enne di origini calabresi perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia commesso ai danni della compagna 31enne originaria del nord Italia.

La relazione sentimentale, intrapresa con l’uomo circa otto anni prima, era diventata insostenibile negli ultimi mesi a causa di una morbosa gelosia che lo attanagliava innescando comportamenti lesivi, fisicamente e psicologicamente, nei confronti della compagna e dei figli.

Tre bambini nati dall’attuale convivenza ed un quarto da una precedente relazione della donna stavano in casa. La classica goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata un piatto di pasta non apprezzato da uno dei figli, un bambino di 5 anni che è stato minacciato e strattonato per i capelli nonché preso a pizzicotti sul braccio dall’energumeno che si è scagliato sulla donna scaraventandola sul frigorifero mentre tentava di interporsi a difesa del bambino.

La povera donna appena l’uomo si è addormentato è corsa dai carabinieri raccontando quel tragico menage familiare, fatto di solitudine perché lontana dall’aiuto dei parenti e con il costante terrore della minaccia paventatale dall’uomo di far intervenire i servizi sociali e di farle togliere i bambini, le botte, le cicatrici fisiche e psicologiche.

I carabinieri hanno accompagnato la donna al pronto soccorso dove le venivano riscontrate ecchimosi sparse agli arti superiori, regione mandibolare e coscia con una progonosi di 15 giorni e quindi acquisendo la denuncia della vittima hanno potuto procedere all’arresto dell’uomo.

Il gip del tribunale di Catania, dopo l’interrogatorio di garanzia svoltosi nel carcere ne ha convalidato l’arresto e per lui sono stati disposti i domiciliari nel paese di origine.