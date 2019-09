Palermo: mostra al museo storico dedicato ai carabinieri

Il Memorial Podistico Salvo D’Acquisto, con i suoi quasi mille iscritti, è giunto domenica con gloria a questa decima edizione ripresa dalla RAI. Un onore riconosciuto e tributato in maniera assolutamente eccezionale e questa volta grazie pure al personale impegno di Pittori e Poeti, tutti selezionati con cura dal critico d’arte Paolo Battaglia La Terra Borgese, per l’esposizione al Museo storico di Palermo dedicato all’Arma dei Carabinieri.

Una scelta – quella del Memorial – che può apparire eccentrica rispetto alle urgenze di un territorio ma, viceversa, tende a promuovere, collegata soprattutto alle tante iniziative di sostegno allo sport, all’arte e alla legalità, la cultura dei soggetti privati, onde evitare un irreversibile impoverimento etico della società.

La traccia della memoria e la promozione di tali valori è perciò il primo obiettivo del Memorial, obiettivo condiviso pienamene dalla US ACLI che ha voluto organizzare la mostra-concorso pittorico-poetica.

Il nobile gesto del dono di opere a favore delle attività di cui si è fatto prima cenno evidenzia l’animo gentile ed operoso di cui è intrisa la creatività che meritatamente ha contraddistinto gli Artisti.

A vedere per primo i quadri è stato il sindaco di Palermo Leroluca Orlando. Ecco come si è svolta la Premiazione, la classifica ordinata e gli Enti donatari:

Al 1° posto, vincitrice del Concorso, Solveig Cogliani, il cui dipinto è stato acquisito dal Museo storico di Palermo dedicato all’Arma dei Carabinieri;

al 2° posto Pietro Trovato, il cui dipinto è stato acquisito dalla Università Telematica Pegaso; ex aequo Sergio Potenzano, il cui dipinto è stato acquisito dalla ASD Polisportiva Pegaso;

al 3° posto Donata Maria Rita Licciardello (in arte LaDy), il cui dipinto è stato acquisito dalla Legione Carabinieri Sicilia; ex aequo Nuzzo Monello, il cui dipinto è stato acquisito dalla Protezione Civile Carabinieri;

al 4° posto Salvo Gennaro, il cui dipinto è stato acquisito dalla Lega Italiana fibrosi cistica di Palermo – Ospedale dei Bambini ‘Giovanni Di Cristina’; ex aequo Barbara Pazzaglia, il cui dipinto è stato acquisito dalla Caritas Sicilia; ex aequo Irene Graziano, il cui dipinto è stato acquisito dalla Polizia municipale di Palermo; ex aequo Mariella Ramondo, il cui dipinto è stato acquisito dalla US ACLI Palermo; Hanno inoltre partecipato Antonino Scandurra, pittore; e Anita Vitrano, poetessa; entrambi posizionati ex aequo al 4° posto.

La Mostra delle opere degli undici finalisti citati prenderà avvio nei prossimi giorni presso il Museo storico di Palermo dedicato all’Arma dei Carabinieri.