Palermo: si presenta il laboratorio galleggiante di BCsicilia

Al via la terza edizione di “Palermo dal mare”, il laboratorio galleggiante a cura di BCsicilia. I partecipanti potranno vedere il capoluogo siciliano dal mare, osservando la costa e realizzando diari di viaggio eseguiti con la tecnica dell’acquerello con un occhio di riguardo al porticciolo di Sant’Erasmo.

L’iniziativa sarà presentata mercoledì 25 settembre alle 17.30 nella terrazza Le cattive, vineria letteraria in piazza Santo Spirito a Palermo.

Dopo la presentazione a cura di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale BCsicilia, interverranno Valeria Di Chiara e Maria Catena Sardella, ideatrici e curatrici del progetto che illustreranno i vari momenti dell’iniziativa. Seguirà un laboratorio di acquerello Drink and Draw che servirà da riscaldamento alle uscite in barca.

Il primo appuntamento si terrà invece giovedì 3 ottobre alle 17-00 all’atelier in via Alloro a Palermo dove sarà consegnato ai partecipanti il materiale, omaggio della Fabriano da utilizzarsi durante le escursioni in barca. Sarà inoltre possibile l’uso durante i laboratori dei pennelli Da Vinci e i fogli di acquerello Viviva.

Venerdì 4 ottobre alle 14.30 e sabato 5 ottobre alle 09.00 i partecipanti si ritroveranno in banchina al circolo dei canottieri di Palermo/La cala per salire a bordo delle barche messe a disposizione dagli armatori, mentre il successivo appuntamento sarà per domenica 6 ottobre alle 19.00 a “Le cattive” per l’inaugurazione della mostra degli elaborati prodotti durante le escursioni.

Tra gli sponsor del progetto “Palermo dal Mare”: Lega Navale di Palermo, ADA Associazione Diportisti Acquasanta, Le Cattive vineria letteraria, Tasca d’Almerita, l’Associazione Autori Diari di Viaggio (Ferrara) e la Fondazione Peano (Torino); gli armatori che offrono le loro imbarcazioni a titolo gratuito sono: i fratelli Cangemi con Trimegista, Maria Grazia Pavanello con Babalù, Nino Ciccia con Regina di Cuori, Claudio Licata con Kundam e lo skipper Roberto Monastero con Shahrzad.

Due le fasi del progetto: lo studio della costa palermitana vista dal mare e la successiva realizzazione di carnet eseguiti con varie tecniche tra cui l’acquerello e la conseguente esposizione con fase inaugurale presso “Le Cattive”.

Nel corso delle escursioni in barca saranno presenti la giornalista freelance Maria Laura Crescimanno per il reportage e la fotografa Cinzia Mignosi per le immagini. I video di Palermo dal Mare realizzati da Stefano Vinciguerra accompagneranno l’inaugurazione. La terza edizione di Palermo dal mare vuole omaggiare, attraverso il disegno, un obiettivo raggiunto dai cittadini palermitani e cioè la restituzione del porticciolo di San Erasmo alla quotidiana fruibilità.

L’obiettivo del Fabriano festival del disegno è riavvicinare tutti al mondo del disegno per divertirsi, disconnettersi e rilassarsi attraverso il piacere semplice che unisce cervello, cuore, occhi, mano con matita e un foglio di carta.

L’invito è per tutti gli appassionati e per i semplici curiosi, per chi ama disegnare e per chi è convinto di non saperlo fare, per riscoprire l’importanza di un linguaggio che è universale per natura. Da quattro anni questo festival, tra settembre e ottobre, coinvolge migliaia di persone in tutta Italia.

Per iscrizioni tel. 335.1277098 / 333.98792830. Email: segreteria@bcsicilia.it, palermodalmare@gmail.com, valeriadichia1@gmail.com.