Gravina (Ct): taglio del nastro del festival della birra

Migliaia di visitatori erano presenti ieri al taglio del nastro del settimo festival della birra e dello street food regionale a Gravina di Catania.

All’appuntamento ha preso parte il sindaco della città metropolitana di Catania, Salvo Pogliese, il sindaco di Gravina, Massimiliano Giamusso; l’assessore al turismo e spettacolo di Gravina, Patrizia Costa; l’assessore alle attività produttive di Gravina, Alfio Cannavò; il consigliere comunale di Gravina, Franco Marcantonio; il direttore del centro commerciale Katanè, Rocco Ramondino; il presentatore, Sandro Vergato; l’amministratore di Sensazioni sonore, Ermanno Pinzone Vecchio; il presidente dell’associazione Siamo impresa, Filippo Zuccarello e il direttivo composto da Cesare Marzullo e Orazio Pappalardo.

“Si tratta di una grande occasione – dichiara il sindaco di Catania, Salvo Pogliese – per questo siamo particolarmente attenti a tutti progetti e le proposte operative necessarie a rilanciare il nostro territorio mettendolo nelle condizioni ideali per esaltare tutte le grandi potenzialità a sua disposizione”.

Il festival della birra e dello street food regionale diventa il meeting point per tutti coloro che hanno voglia autentica di ritrovarsi in un luogo che punta contemporaneamente alle tradizioni e all’innovazione. Parliamo di una vetrina importante per il nostro comune e l’intero hinterland etneo – afferma il sindaco Giammusso – una tradizione consolidata per un indotto che porta innumerevoli vantaggi al territorio”.

Fino al 22 settembre il parcheggio esterno al centro commerciale Katanè ospiterà musica live, luna park e gastronomia fino alle 2 di notte. Sono più di 50 gli espositori accolti in un’area di 5.000 metri quadrati.

“Con passione e grande programmazione si possono raggiungere risultati importanti – ammette l’assessore alle Attività Produttive di Gravina Alfio Cannavò – Parliamo di un evento che fa parte di una tradizione consolidata per il nostro territorio che vive di commercio. Gravina non è un comune di passaggio ma, al contrario, ha delle grandi potenzialità che le danno la sua identità e personalità”.

“Ogni anno- aggiunge il consigliere comunale di Gravina Franco Marcantonio – lavoriamo per fare sempre meglio e alzare l’asticella dei nostri obiettivi sempre più in alto. Nel 2018 abbiamo avuto oltre 50.000 visitatori ed adesso puntiamo a superare questa cifra con tanti gruppi musicali, tanto spettacolo e tanto intrattenimento pensato per i giovani e per le famiglie”.

Il festival della birra è organizzato da Sensazioni sonore in collaborazione con l’associazione di categoria Siamo impresa con il patrocinio della regione e del comune di Gravina di Catania.

“Il successo del festival nasce da una formula vincente che vince e convince la gente – sottolinea il direttore del centro commerciale Katanè, Rocco Ramondino – altrimenti non si riuscirebbe a spiegare questa enorme folla che riempie gli stand ogni anno.

Parliamo di un appuntamento importante per la città di Gravina e per il centro commerciale Katanè che è lo sponsor ufficiale del festival. Siamo ben lieti di vivere questo momento di aggregazione che è un po’ lo scopo costante della nostra società: puntare sugli spazi da vivere con il centro commerciale che, oltre ad essere un’area per lo shopping, diventa luogo di socializzazione”.

Il risultato è una vasta area munita di stand adatti e di infrastrutture indispensabili quali par­cheggi, impianti per incontri, dibattiti culturali, divertimenti, spettacoli e locali per la ristorazione.

“Le tante attestazioni di stima che stiamo ricevendo- dichiara l’assessore al Turismo e Spettacolo di Gravina Patrizia Costa- non fanno che riempirci di orgoglio e soddisfazione. La gente viene coinvolta nell’evento perché il festival non è solo cibo e birra ma anche tanto intrattenimento e tanta musica con spettacoli curati in ogni minimo dettaglio”.

“Abbiamo cominciato subito alla grande- fa eco il presentatore Sandro Vergato- e continueremo così per tutta la durata del festival. Il segreto di questa manifestazione è un cartellone artistico pazzesco: dieci giorni di spettacoli con esibizioni di cover band, cabaret, giochi a premi e coreografie fantastiche. Un divertimento assicurato per tutte le età. Il connubio cibo e allegria è una miscela esplosiva che riesce a catturare tutti in modo trasversale”.

“Siamo certi che quest’anno faremo meglio delle precedenti edizioni- spiega Cesare Marzullo, componente dell’associazione “Siamo Impresa”- il “Festival della Birra e dello Street Food Regionale” diventa un appuntamento importantissimo e di grande partecipazione. La dimostrazione virtuosa di come pubblico e privato possano ottenere grandi risultati lavorando insieme”.

“Il tutto- aggiunge il presidente dell’associazione “Siamo Impresa” Filippo Zuccarello- sarà, come sempre, all’insegna del divertimento, dell’intrattenimento e dell’aggregazione. Per questo motivo bisogna ringraziare imprenditori, istituzioni e ogni altro soggetto che ha reso possibile tutto questo.”