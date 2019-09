Taormina (Me): film rari e inediti alla casa del cinema

Prenderà il via sabato 14 settembre a Taormina alla casa del cinema, la rassegna “Le stelle”. Si tratta di una selezione di film girati nella perla dello Jonio con la proiezione di Gitarren klingen leise durch die Nacht (1959) di Hans Deppe, in versione originale con i sottotitoli italiani appositamente realizzati.

La programmazione proseguirà ogni fine settimana per oltre un mese con una selezione eccezionale di film che hanno reso famosi nel mondo alcuni degli scorci simbolo della città.

Tra i titoli Carne inquieta (1957) di Silvestro Prestifilippo, L’immagine meravigliosa (1951) di Richards Brooks, Agguato sul mare (1955) di Piero Mercanti, L’avventura (1960) di Michelangelo Antonioni, Visioni Private (1989) di Francesco Calogero, Un amore di Gide ( 2008) di Diego Ronsisvalle, L’altro piatto della bilancia (1972) di Mario Colucci e inoltre due rarità, due film muti in bianco e nero: Il richiamo del sangue (1919) di Louis Mercanton e Le confessioni di una donna (1928) di Amleto Palermi.

La Fondazione Taormina Arte Sicilia arricchisce l’attività autunnale e invernale culturale, quella più cara alla Città di Taormina, nella sala cinematografica della Casa del cinema con la sezione La Sicilia dei maestri del cinema italiano, alcuni capolavori del cinema italiano con sottotitoli inglesi di film che mostrano la Sicilia in tutte le sue contraddizioni e bellezze, sezione voluta in particolar modo per i turisti stranieri presenti a Taormina: Divorce Italian style (Divorzio all’italiana) (1961) di Pietro Germi, Stromboli, terra di Dio (1950) di Roberto Rossellini, Salvatore Giuliano (1961) di Francesco Rosi, Seduced & Abandoned (1964) di Pietro Germi, The earth will tremble (La terra trema) (1947) di Luchino Visconti.

Il 29 settembre la Casa del Cinema in collaborazione con Naxos Legge aprirà le porte dell’archivio di Taormina Arte un pomeriggio che rivelerà in parte attraverso un video trentacinque anni di storia del festival: foto, manifesti, locandine, articoli dei suoi spettacoli di successo.

Il 18 e 19 ottobre invece due interi pomeriggi saranno dedicati al CineMigrare, terza Rassegna internazionale di Cinema senza frontiere, in collaborazione con l’Associazione No-Name.