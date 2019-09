Messina: al Castanea basket arriva l’ala grande Renato Trimarchi

L’ala grande Renato Trimarchi arriva nella famiglia del Castanea Basket. Succede Vittorio Mirenda e Fabrizio Ponzù Donato.

Trimarchi, ala grande di 192 cm e 95 kg, classe 1990, cambia canotta dopo aver giocato per 12 anni nel Basket school Messina, lo scorso anno si è preso un anno sabbatico per impegni di lavoro. Prodotto dal vivaio della Basket school, Renato è stato il capitano della formazione peloritana, contribuendo nella stagione della promozione con ottimi numeri collezionando 14 presenze, 76 punti, con il 51% da due e il 65% liberi, 5,5 rimbalzi di media.

Ha mosso i primi passi cestistici con la Pallacanestro Messina, poi ha proseguito con gli Scolari divenendo una bandiera della squadra peloritana. “Sono entusiasta di approdare al Castanea – dice Trimarchi – ho sentito la fiducia dell’ambiente e di coach Frisenda nello specifico. Ci conosciamo da tempo e già un anno fa sarei potuto arrivare in squadra dopo che sono rientrato a Messina dal Nord Italia bloccato da impegni di lavoro. Quest’anno non potevo rifiutare l’offerta, un progetto molto stimolante, avevo bisogno di una nuova sfida. Posso portare in dote l’esperienza e tanto entusiasmo dopo dodici anni trascorsi al Basket School, società alla quale sarò sempre grato. Ritrovo tanti amici come Fabrizio Ponzù, Vittorio Mirenda ed altri ragazzi con cui ho giocato lo scorso anno. Servirà un gran gruppo dentro e fuori dal campo per disputare una buona stagione. Vedo le basi per fare bene, darò tutto me stesso per riuscirci”.