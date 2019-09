Palermo: aperte le iscrizioni per un laboratorio musicale gratuito

Sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione di “Ciao mamma, oggi suono al mercato”, laboratorio musicale gratuito in programma a Palermo a partire dal 15 settembre.

Dopo il successo dello scorso anno con la partecipazione di oltre 25 proposte di musica inedita tra band e solisti, riparte il laboratorio musicale presso Sanlorenzo Mercato di Palermo. Un’iniziativa ideata e diretta da Claudio Terzo e Gianni Zichichi di Patridà Records e Rock10elode.

L’obiettivo del progetto è quello di seguire un percorso di formazione e proporre la propria musica sul palco del Sanlorenzo Mercato durante tutta la stagione 2010-2020.

Per partecipare alle selezioni bisognerà iscriversi alle audizioni del 15 e del 29 settembre inviando una e-mail all’indirizzo info@patridarecords.it, entro e non oltre il 10 settembre 2019 , indicando il proprio nome, o quello della band, il proprio contatto telefonico e il titolo del brano inedito che sarà eseguito in occasione dell’audizione.

Il 12 settembre saranno comunicati i nomi degli artisti che hanno inviato la domanda e che verranno divisi tra le due date del 15 e 29 settembre.

In quell’occasione, coloro che prenderanno parte alle audizioni dovranno eseguire dal vivo sul palco del San Lorenzo Mercato, davanti a una giuria, un brano originale di loro composizione. Tra tutti i partecipanti alle audizioni, verranno selezionate 15 proposte artistiche di musica originale, tra band e artisti solisti, che prenderanno parte alle attività di “Ciao Mamma, oggi suono al Mercato!”. La partecipazione alle audizioni e a tutte le successive fasi del Progetto è gratuita e aperta a tutti i generi musicali.

Dopo questa prima parte, le attività del laboratorio partiranno poi domenica 6 ottobre, per concludersi a giugno, secondo il format sperimentato lo scorso anno: ogni appuntamento, articolato sotto una forma di Laboratorio open, si svolgerà a domeniche alterne, a partire dalle 17.30 per concludersi intorno alle 22.30 e sarà suddiviso in 2 momenti.

Nel primo, dalle 17.30 alle 19.00, si svolgerà un workshop in cui di volta in volta verranno proposte conoscenze funzionali a tutte le fasi della creazione musicale e dell’essere artisti e professionisti. Dalla scrittura di una canzone al suo arrangiamento, dalla gestione dei rapporti all’interno di una band, al diritto d’autore e agli aspetti organizzativi connessi alla performance live, ma non solo. Verranno infatti proposti degli approfondimenti sull’uso del digitale, dei social e sulla funzione di un ufficio stampa. I partecipanti potranno settimanalmente confrontarsi con musicisti, esperti, tecnici e imprenditori del settore musicale che attraverso la loro testimonianza diretta offriranno gli strumenti e conoscenze utili alla promozione del loro progetto artistico. Questo sarà anche uno spazio in cui poter fare ascoltare i propri brani.

Terminata l’attività di formazione, si passerà al «Live» che, a partire dalle 20.30 circa prevede la realizzazione di un Contest che vedrà protagonisti sul palco del Sanlorenzo Mercato, tutti i partecipanti. Accanto a loro, in qualità di ospiti, prenderanno parte all’esibizione anche artisti già affermati del nostro panorama musicale.

Radio Time sarà partner ufficiale di “Ciao Mamma, oggi suono al Mercato!” e ospiterà di volta in volta i giovani musicisti e le loro canzoni.