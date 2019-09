Favara (Ag): premio migliore attrice ad Antonia Liskova al Farm film festival

Il premio come miglior attrice è stato assegnato ad Antonia Liskova per “La notte prima” al Farm film festival. Il cortometraggio è dedicato alle donne con tumore al seno con metastasi.

Il cortometraggio ha primeggiato alla quarta edizione del Farm film festival che si è tenuta a Favara dal 29 agosto al primo settembre. Il corto era già stato presentato alla 75esima mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia – Venice production bridge ed è liberamente ispirato a una delle storie di donne col tumore al seno metastatico raccolte nell’ambito della campagna “Voltati. Guarda. Ascolta” promossa da Pfizer con il patrocinio di fondazione Aiom in collaborazione con Europa donna Italia e Susan G. Komen Italia con l’obiettivo di rompere il silenzio attorno a questa malattia.

Antonia Liskova veste i panni di Alessandra, una giovane donna determinata e ambiziosa che si divide tra gli impegni professionali e i preparativi del matrimonio, ormai alle porte. Una diagnosi inaspettata che sconvolge all’improvviso la sua vita e la costringe a rivedere scelte fondamentali. Parte da qua “La notte prima” di Annamaria Liguori: un cortometraggio d’autore dedicato alle donne con tumore al seno metastatico che vede come protagonista Antonia Liskova. L’attrice si è aggiudicata il premio di miglior attrice al Farm Film Festival, che si è tenuto a Favara (Agrigento) al Farm Cultural Park dal 29 agosto al 1° settembre.

Interpretato da Antonia Liskova, Francesco Montanari, Giorgio Colangeli, Imma Piro, Alessandro Bardani ed Emanuela Grimalda, il corto, già presentato in anteprima internazionale nell’ambito della 75a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – sezione Venice Production Bridge e premiato in numerosi Festival nazionali dedicati a cinema e musica, è liberamente tratto da una delle storie di pazienti con tumore al seno metastatico raccolte nell’ambito di “Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico”, campagna promossa da Pfizer con il patrocinio di Fondazione AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, in collaborazione con Europa Donna Italia e Susan G. Komen Italia con l’obiettivo di far conoscere le esperienze delle donne che ogni giorno combattono con grande coraggio contro questa malattia.

Il primo obiettivo è quello di vincere il senso di solitudine ed emarginazione che spesso travolge chi convive con questa patologia; in questo senso è fondamentale il valore della narrazione e della comunicazione per affrontare la malattia. “La notte prima”, ispirato dal racconto “Io scelgo di vedermi splendida” di Alessandra, attraverso la potenza comunicativa del linguaggio cinematografico vuole rompere il muro di silenzio che circonda questa malattia e le donne che ne sono affette, portando all’attenzione del grande pubblico i loro sentimenti, le loro emozioni, ciò che provano e vivono quotidianamente.