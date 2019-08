Vittoria (Rg): romeno arrestato per tentato omicidio

Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo per tentato omicidio. Per questo agenti della polizia di Stato di Vittoria hanno eseguito il mandato lo scorso 30 agosto nel centro del ragusano.

S.C., romeno di 37 anni, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, è stato arrestato dalla polizia per tentato omicidio volontario. Il soggetto deve scontare la pena della reclusione per 5 anni poiché condannato con sentenza dell’autorità giudiziaria di Romania, diventata irrevocabile nel 2015per un tentato omicidio commesso tra il 20 e il 21 giugno 2013 in Romania ai danni di un connazionale mediante una coltellata alla zona toracica.

Il 29 agosto gli agenti hanno rintracciato e catturato il soggetto, ieri consegnato ai funzionari della polizia romena agli uffici dell’aeroporto di Catania per essere portato in Romania per l’espiazione della pena.