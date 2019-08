Zafferana Etnea (Pa): a Pisano Etneo una serata dedicata a Leonardo da Vinci

Serata dedicata a Leonardo da Vinci a Pisano Etneo, borgo del comune di Zafferana Etnea nel catanese. Un appuntamento organizzato da Le notti di Bcsicilia per domani, domenica 25 agosto alle 20.00 dal titolo: “Leonardo da Vinci, tra realtà e immaginario”.

L’appuntamento è a cura della storica dell’arte, Maria Teresa Di Blasi. L’appuntamento è alla Cisternazza, storico complesso monumentale situato nei pressi della chiesa San Giuseppe a Pisano Etneo. La manifestazione è promossa dall’associazione Cultura e ricreativa, Andrea Riggio in collaborazione con BCsicilia per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e con il patrocinio della regione.

Nel suggestivo borgo della Cisternazza di Pisano si parlerà del grande genio Leonardo in occasione delle celebrazioni dei 500 anni dalla sua morte. Nel corso dell’incontro si parlerà di Leonardo e dei suoi studi di fisiognomica; il paesaggio in Leonardo; le opere più importanti e committenti.

Non sarà la solita lezione di storia dell’arte, ma verranno affrontati argomenti di grande attualità quali le invenzioni di Leonardo e le attuali applicazioni, Leonardo e la psicanalisi, Leonardo e il cinema.

Spazio anche alla descrizione delle opere più importanti di Leonardo fra cui l’Annunciazione a Maria, la Vergine delle rocce, la Gioconda e l’ultima cena.

In conclusione, si parlerà di Leonardo e dei conflitti mondiali quando, per i bombardamenti, il cenacolo venne messo in sicurezza utilizzando i primi sistemi di conservazione dei beni culturali.

Per finire in leggerezza saranno presentati gli sceneggiati televisivi e i film ispirati a Leonardo come “La vita di Leonardo” di Castellani, “Non ci resta che piangere”, “il codice da Vinci” e “MOnuments men”.