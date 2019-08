Tortorici (Me): a piedi a San Salvatore per recuperare il cane Bastiano

Da Tortorici a San Salvatore di Fitalia a piedi per recuperare Bastiano, il cane randagio adottato dall’intera comunità di Tortorici, centro nebroideo nel messinese. Manto bianco-grigio, una cicatrice all’occhio destro, un’espressione buona e tanta voglia di coccole. Sono questi i segni distintivi del cane recuperato da Laura Salvà e Melina Timpanaro, partite a piedi da Tortorici appositamente per riportare indietro il cane.

Bastiano da anni ormai gira per le vie del paese senza dare fastidio a nessuno; non manca mai di partecipare ad una processione liturgica, accompagna i cortei funebri e a volte entra anche in chiesa ad ascoltare in religioso silenzio la messa e se incontra qualcuno per strada che gli dà confidenza, vuole essere accarezzato e porge la zampa come a salutare.

Da qualche giorno Bastiano, però, non si vedeva più in paese. La sera del 19 agosto scorso, in occasione del consueto pellegrinaggio a San Salvatore di Fitalia per rendere omaggio al patrono San Calogero, a quanto pare, si era aggregato ad una comitiva di pellegrini in cammino ed era rimasto nei pressi della chiesa di San Calogero a San Salvatore di Fitalia, senza riuscire a tornare a Tortorici.

Nel centro nebroideo hanno cercato il cane anche mediante degli appelli su Facebook con tanto di fotografia segnaletica. Ed ecco che una signora ha avvisato una sua amica di Tortorici per dirle che il cane si trovava nel vicino centro nebroideo e che in quei giorni era stato sfamato da alcuni suoi concittadini.

Così Melina e Laura hanno deciso di indossare le scarpe da ginnastica e andare a prendere Bastiano. Gli hanno portato anche i suoi biscottini preferiti, ma appena le ha viste, il cane non si è fatto certo pregare e ha imboccato subito la strada verso casa.