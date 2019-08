Catania: a Cordova il professore Licciardello al congresso dell’Afide

Si svolgerà dal 23 al 28 Settembre a Cordova (Spagna) il VII “International Congress of Entrepreneurship” organizzato dall’AFIDE (Associacion para la Formacion, Investigacion y Desarrollo del Emprendimiento) e dalle Universita’ di Cordova e Granada. Al congresso prenderà parte il Prof. Orazio Licciardello, (docente di Psicologia Sociale dell’Università di Catania), il quale, nella qualità di Guest Speaker, terrà una Conferenza Magistrale su “Creativity and the Change Society. The relevance of Educational Relationships”.

In aggiunta, in virtù delle esperienze maturate nella qualità di supervisore scientifico del progetto Restart!, in collaborazione con la Prof.ssa Maria Elvira De Caroli, per conto dell’Università di Catania, al Professore è stata richiesta una relazione dal titolo “Empresa social, recursos humanos y proyeccion de vida de las mujeres maltratadas: el Proyecto Restart”. In tal modo, grazie al meritorio apporto del prof. Licciardello, il progetto Restart! potrà essere presentato in una importante sede scientifica Internazionale.

“ReStart!” è un progetto cofinanziato da Fondazione con il Sud e Fondazione Enel Cuore Onlus nell’ambito del bando “Terre Colte”. Il progetto vede come capofila la Cooperativa Sociale Etnos di Caltanissetta e come partners la Cooperativa Agricola Colli Erei, l’Università di Catania e la Fondazione Exodus di Don Mazzi. Il progetto prevede il recupero di un fondo agricolo di 11 ettari con annesso caseggiato, sito nel Comune di Centuripe (EN) e donato dalla Famiglia Romano che sarà utilizzato come struttura di accoglienza e recupero per donne svantaggiate attraverso la coltivazione dei fondi e l’allevamento. Il progetto punta inoltre a rivitalizzare il territorio attraverso la costituzione della rete degli “Eroi della Terra” volta alla promozione e commercializzazione delle produzioni agricole di qualità.