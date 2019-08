Campofelice di Roccella (Pa): al castello i canti della tradizione siciliana al femminile

Si chiude la VI edizione di Roccamaris. Incontri d’estate al castello”. Un appuntamento organizzato dall’omonima associazione e dal comune di Campofelice di Roccella, nel palermitano. La rassegna si concluderà con i canti della tradizione siciliana al femminile lunedì 26 agosto alle 21.30.

Ad esibirsi al castello di Roccella saranno Matilde Politi e Simona Di Gregorio che riproporranno, in un viaggio musicale unico, in maniera schietta e senza contaminazioni, brani della tradizione orale siciliana mescolati a brani inediti che nella loro varietà ritmica ed espressiva rispecchiano l’impasto culturale che si va creando in una terra multietnica come la Sicilia di oggi.

Un tempo, ogni luogo, ogni paese aveva la sua musica, i suoi suoni e la musica corrispondeva al luogo, la musica stessa era “luogo”. Riprendere i canti popolari vuol dire andare a cercare la relazione tra musica, luogo e cultura e ricordare, ritrovare frammenti, echi delle voci di quella gente che cantava, tracce di questa geografia perduta, rimasta nella memoria dell’antico viaggiatore.

Si chiude con sonorità della tradizione culturale sicilana la VI edizione di Roccamaris, la kermesse culturale estiva organizzata dall’associazione Roccamaris e dal Comune di Campofelice di Roccella che si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate.