Sant’Agata di Militello (Me): finanziamento del Miur per la scuola Capuana

Il Miur ha concesso un finanziamento di un milione e mezzo di euro per i lavori di adeguamento antisismico della scuola Capuana a Sant’Agata di Militello nel messinese.

“La nostra amministrazione – commenta l’assessore ai lavori pubblici, Achille Befumo – è attenta e vigile a reperire finanziamenti soprattutto in materia di edilizia scolastica, operando per la piena sicurezza degli studenti nonché per continuare nella politica di investimento nella scuola. Il finanziamento – prosegue l’assessore Befumo – servirà a migliorare sensibilmente l’edificio scolastico Luigi Capuana di via Vittorio Veneto, con l’adeguamento dell’impianto elettrico e dell’impianto antincendio, l’installazione di un ascensore esterno per l’abbattimento delle barriere architettoniche oltre che ovviamente l’adeguamento alla normativa antisismica.

Interventi, questi – conclude Befumo – che miglioreranno e renderanno più sicure le scuole per gli studenti e i nostri figli”.