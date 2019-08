Capo d’Orlando (Me): rifiuti, Mangano “finalmente è cambiata la musica”

“Finalmente è cambiata la musica”. Questo il commento del consigliere di minoranza al comune di Capo d’Orlando, nel messinese, Renato Mangano. “La Multiecoplast-Ati nei giorni scorsi è stata destinataria di un’ulteriore articolata contestazione da parte dei responsabili degli uffici comunali orlandini per i numerosi e ingiustificati servizi non resi in palese violazione delle clausole contrattuali”.

“sono ancora incredulo – dice Mangano – per il comportamento omissivo del richiamato raggruppamento d’imprese che, a tutt’oggi, nonosante le reiterate sollecitazioni, si ostina a non fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta”.

Mercoledì prossimo, ricorda Mangano, in commissione consiliare permanente Igiene ambientale, convocata dal presidente Felice Scafidi, “reitererò le mie contestazioni ed esporrò le innovative proposte per la risoluzione della vertenza rifiuti alla presenza del Rup Aro, Fabio Marino e di quello del comune di Capo d’Orlando, Alfredo Gugliotta, al fine di garantire servizi puntuali e di qualità e a costi sostenibili per le famiglie e le imprese, chiamate a contribuire per il raggiungimento della soglia del 70% per i rifiuti differenziati.”