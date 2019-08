Catania: International tango prosegue

Proseguono gli appuntamenti del XIX festival internazionale del tango di Sicilia a Catania fino al 19 agosto. Ancora stage e seminari dalle 17.00 alle 19.00 nella terrazza del lido Azzurro e nel pomeriggio per le ultime tandas sulla battigia, musicalizador Massimo. Dalle 21.30 sempre al lido Azzurro la milonga con i musicalizadores Matteo e Gabriel Sodini.

Nel corso della serata lo show di Ariadna Naveira e Fernando Sanchez, famosi per uno stile che li identifica, per musicalità e virtuosismo, capaci di combinare gli strumenti essenziali del tango con la sensazione dell’abbraccio. In brevissimo tempo sono stati in grado di completarsi a vicenda in una danza armoniosa che mescola il punto di vista di un Tango moderno con l’essenza del Tango della tradizione, facendo del loro insegnamento lo strumento per diffondere il loro amore per il Tango in tutte le sue sfaccettature.

Hanno girato il mondo partecipando a festival, scuole di tango, milongas e teatri, rendendo il loro marchio innovativo ed esclusivo. Attualmente, stanno sviluppando la loro tecnica guardando al Tango, non solo come forma, ma anche come modo di ballare e di sentire. Il Catania Tango Festival è tra i più lunghi esistenti, certamente un merito poiché se per un verso aumentano coloro che si fermano per l’intera durata della manifestazione, per l’altro dà la possibilità a molti aficionados e a nuovi tangueri con minori disponibilità di tempo di intervenire anche solo per qulache giorno.

Oggi è previsto l’arrivo di una nuova ondata di tangueri che arrriveranno per il Ferragosto. “La kermesse è entrata ormai a pieno titolo tra i Festival di Tango più importanti e apprezzati d’Europa – commenta orgiglioso Angelo Grasso, il direttore artistico – ed è un evento che ha sempre portato un forte indotto turistico al nostro territorio. Quest’anno stiamo registrando un aumento del numero di tangueri stranieri, ulteriore conferma del pregresso del Catania Tango Festival, fatto di successi e di migliaia di iscritti”, successi sanciti dalla nomination a miglior festival del mondo ai “premiso tango” 2019 e dall’Oscar ad Angelo Grasso come miglior organizzatore.