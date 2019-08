Capo d’Orlando (Me): Francesca Incudine a villa Piccolo

Sulle orme del fratello Mario, Francesca Incudine è una cantautrice siciliana che si sta ritagliando il suo posto nel mondo della musica. Mercoledì gli appassionati di musica potranno ascoltarla a Villa Piccolo, a Capo d’Orlando, nel messinese, alle 21.30.

Insieme a lei Manfredi Tumminello alla chitarra e Carmelo Colajanni al clarinetto, flauto e zampogna. Appassionata di tamburi a cornice, Francesca si dedica fin da ragazza alla musica folk di radice popolare che spazia fino alla world music e alla canzone d’autore. Francesca Incudine, ennese, nel 2010 vince il premio Parodi per la world music con il brano “Fimmini” di cui è autrice. Nel 2013 sempre al premio Parodi riceve il premio della critica, premio miglior esto, premio migliore musica e premio dei bambini con il disco “Iettavuci”.

Nel 2014 nell’ambito del concorso nazionale per cantautori “l’artista che non c’era” conquista il prmio premio e il premio speciale Muovi la musica. Nel 2016 vince il premio della critica Piero Calabrese e nello stesso anno vince il premio Botteghe d’autore con “Linzolu di mari”.

Nel 2018, con l’uscita del disco Tarakè, arrivano il premio Bianca d’APonte per il cantautorato femminile con la canzone Quantu stiddi e la targa tenco per il miglior album in dialetto.

Nell’estate del 2018 viene invitata a Karachi, in Pakistan, ospite del consolato italiano per esibirsi insieme all’orchestra Napa del conservatorio di Karachi riscuotendo un grande successo insieme alla sua band.

Nel 2018 esce il suo secondo disco dal titolo Tarakè per l’etichetta Isola Tobia label, con la direzione artistica di Carmelo Colajanni e Manfredi Tumminello, disco che vince la targa Tengo 2018 come miglior album in dialetto. Il 20 ottobre del 2018 si esibisce al teatro Ariston di Sanremo per il conferimento della targa. E sempre nello stesso mese dello stesso anno vince il premio d’Aponte e la possibilità di realizzare un tour di 8 date grazie al nuovo Imaie.

Il 2018 si conclude con la vittoria di un altro contest dal titolo “Fai volare la tua musica” che nasce dalla collaborazione tra Siae, Alitalia e Rockol e che la vede tra le 36 proposte vincitrici che conquistano la possibilità di poter fare ascoltare la propria musica a bordo degli aerei Alitalia nel 2019.

Lo spettacolo di villa Piccolo si terrà nel meraviglioso parco, cornice naturale di centinaia di eventi nel corso dei lavori della fondazione famiglia Piccolo di Calanovella.