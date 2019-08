Sant’Agata di Militello (Me): i “pesci mangiaplastica” arrivano sulle spiagge

Negli oceani c’è una vera e propria isola di plastica. Un incubo per milioni di pesci. La plastica sta invadendo non solo le acque, ma è sempre più presente sulle nostre spiagge. Per questo motivo bisogna che i cittadini vengano sensibilizzati almeno al corretto smaltimento dei rifiuti differenziati. A Sant’Agata di Militello arrivano due “pesci mangiaplastica” che saranno donati alla città dal Rotary club locale.

A comunicarlo è il presidente del Rotary club santagatese, Cono Ceraolo. Appuntamento domani mattina alle 09.30 alla spiaggia di contrada Giancola, tra il gazebo e la passerella per la discesa a mare dei disabili.

I due pesci mangiaplastica, strutture in ferro a forma di pesce, hanno lo scopo di ridurre l’abbandono di rifiuti di plastica sul litorale e ovviamente quello di sensibilizzare i fruitori del mare al rispetto dell’ambiente.

L’attività è stata accolta con piacere dal primo cittadino di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso e dal comandante del locale ufficio circondariale marittimo, tenente di vascello Donato Bonfitto che saranno presenti domani mattina alla consegna dei pesci mangiaplastica.

L’iniziativa di domani sul lungomare di Sant’Agata di Militello è in linea con le indicazioni del Rotary international in ordine alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente con la campagna Plastic free del ministero dell’Ambiente e con la recente ordinanza del sindaco Mancuso per la riduzione dell’uso della plastica.