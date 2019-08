Bronte (Ct): si inaugurano domani i nuovi parchi gioco

Da domani a Bronte nel catanese saranno inaugurati i nuovi parchi gioco. Lo rende noto il sindaco Graziano Calanna.

Il primo cittadino con la sua giunta, alle 18.30, nel parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto, inaugurerà il parco giochi e contemporaneamente consentirà l’accesso ai bimbi negli altri due nuovi parchi gioco di via Rosario livatino nel quartiere Borgonuovo e piazza Saitta in contrada Sciarotta.

“Il grande momento è arrivato – afferma il sindaco – non vediamo l’ora di vedere i bambini affollare il grande gioco a sei torri del parco di via Cavalieri di Vittorio Veneto che è fra i più grandi della provincia di Catania e non vediamo l’ora di vedere i brontesi vivere questo parco, cui presto non si potrà entrare più solo dalla circonvallazione, ma anche dal centro storico ovvero da via Milano”.