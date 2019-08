Capo d’Orlando (Me): il comisano Giovanni Pace all’esposizione d’arte

Ci sarà anche Giovanni Pace, artista di Comiso, alla nona esposizione di arti visive artisti siciliani che si terrà dall’11 al 31 agosto a Capo d’Orlando, nel messinese. L’esposizione è stata organizzata dall’associazione d’arte Homo faber, con i patrocinio del comune di Capo d’Orlando e della Capo d’Orlando marina spa.

Un’estate ricca di eventi per le opere del pittore del puntinismo Giovanni Pace che in questo periodo partecipa anche alla IV esposizione di Marina in arte che terminerà domani sera, organizzata dal Moica di ragusa presso la sala expo del porto turistico di Marina di Ragusa con la collaborazione del centro culturale Emanuele Schembari del comune di Ragusa.

“Sono davvero entusiasta -evidenzia Giovanni Pace- è un periodo davvero importante per me e, soprattutto, per i miei quadri. Questi eventi sono importanti perché mi danno l’occasione per incontrare altri artisti, e l’incontro permette sempre di arricchirsi e crescere. Ma il momento che più mi arricchisce è quello in cui ricevo complimenti e critiche da chi viene a visitare le esposizioni”. Giovanni Pace, che nelle sue opere ritrae i paesaggi iblei in maniera mirabile, vanta tra le sue opere più belle e ammirate “L’Albero della Vita” un messaggio importante non soltanto dal punto di vista artistico ma, soprattutto, sociale.

“Vicino a me, sempre mia moglie, della quale non posso fare a meno, la mia prima ammiratrice ma anche colei che muove le critiche quando servono. Mi è sempre accanto e la famiglia per me è l’opera più importante che m’ispira prima ancora di ciò che mi circonda e che mi permette di guardare al mondo sempre con curiosità e stupore”.

L’arte di Giovanni Pace si distingue per la sua capacità di cogliere ogni dettaglio e riportarlo sulla tela come un’immagine indelebile in maniera magistrale.