Caltanissetta: controlli anti contraffazione

Proseue l’attività della guardia di finanza di Caltanissetta per contrastare il commercio dei prodotti contraffatti e non sicuri. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno eseguito diversi interventi che hanno porato al sequestro di circa 1.300 prodotti e alla denuncia all’Autorità giudiziaria di un cittadino italiano e un cinese per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

In particolare, nel settore della contraffazione, sono stati sequestrati 260 capi di abbigliamento contraffatti nonché 600 giocattoli riproducenti personaggi di conosciuti cartoni animati.

Un cinese ha visto il sequestro di oltre 360 prodotti tra cosmetici e giocattoli messi in vendita in difformità alle norme stabilite dal codice del consumo, in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana, nonché di quelle relative al produttore, all’importatore e al paese di origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami stabiliti a livello comunitario.

L’attività della finanza non si è limitata soltanto ai controlli, ma è stato allestito anche uno stand sul lungomare della città del golfo con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza della cittadinanza sia sui rischi derivanti dall’acquisto di merci contraffatte, sia sulle ripercussioni negative del fenomeno sull’economia del paese.

Non solo repressione, dunque, ma anche un percorso di informazione che avvicina il cittadino alle istituzioni.

I beni sequestrati non sono stati distrutti e dopo il nulla osta della locale Autorità giudiziaria, dopo aver rimosso i segni distintivi falsi, sono stati consegnati a persone bisognose e a tre associazioni di volontariato nello specifico la chiesa evangelica della Riconciliazione, l’Aiffas e la Gioia nel dare, le prime due di Gela e la terza di Vottira, 242 paia di scarpe e 108 capi di vestiario tra magliette, maglioni, giubbotti, pantaloni, tute e camicie sequestrati in occasione dei servizi finalizzati al contrasto degli illeciti in materia di tutela dei marchi e della lotta alla contraffazione.