Siracusa: continua l’Ortigia film festival, domani si presenta Ride

Chiara Martegiani arriva a Siracusa venerdì 19 luglio, ultima giornata di concorso di Ortigia Film Festival. In Arena Minerva alle ore 20.30 l’attrice presenterà Ride l’opera prima di Valerio Mastandrea. Un film sull’elaborazione del lutto in cui la protagonista scavando alla ricerca delle lacrime che tutti si aspettano da lei farà i conti con l’assenza.

Alle 22.30 per i film fuori concorso sarà proiettato Domani è un altro giorno di Simone Spada. Una commedia toccante sull’esistenza umana e sul senso più profondo dell’amicizia che vede protagonisti due amici per la pelle, interpretati da Valerio Mastandrea e Marco Giallini affiancati da Anna Ferzetti. Il destino però sta per dividerli per sempre ma con loro c’è l’inseparabile cane Pato. A introdurre il film al pubblico il produttore Maurizio Tedesco.

In Arena Logoteta spazio agli altri film fuori concorso del Festival. Alle ore 20.30 Sembra mio figlio di Costanza Quatriglio, una storia di solitudine, di identità, di fuga e d’amore che racconta il dramma delle migrazioni del popolo hazara. La regista parteciperà a un incontro con il pubblico al termine della proiezione.

Alle 22.30 Backliner di Fabio Lovino che incontrerà il pubblico del festiva. Il doc. è un viaggio nella musica e nella poesia di Riccardo Sinigallia, cantautore e produttore, attraverso la guida narrativa emotiva di Valerio Mastandrea e di amici artisti e discografici.

Per le proiezioni della Saletta Siracusa 3D Reborn, presso l’Info point di Piazza Minerva, alle 18.30 la replica del doc. “Cinecittà – I Mestieri Del Cinema” Bernardo Bertolucci: No End Travelling di Mario Sesti, alle 19.30 A Prescindere – Antonio De Curtis di Gaetano Di Lorenzo e Francesco Torre e 20.22 At The Matinée di Giangiacomo De Stefano.

Per le repliche del concorso Lungometraggi in Sdra/In Solarium Nettuno alle 21.00 Drive Me Home di Simone Catania e alle 23.00 Ride di Valerio Mastandrea.

Ortigia Film Festival, creato da Lisa Romano con la direzione artistica di Lisa Romano e Paola Poli ha il sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – MiBAC è sostenuto dalla Regione Siciliana, Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo, Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del progetto Sensi Contemporanei. Con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il Patrocinio del Comune di Siracusa.