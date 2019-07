Caltanissetta: aggredisce la suocera, denunciato

Lui, lei e la suocera. Lui e lei litigano, la suocera chiama la polizia e lui la aggredisce. È successo a Caltanissetta dove la polizia ha denunciato un 27enne per lesioni personali aggravate. La vittima ha riportato un trauma cranico e diverse escoriazioni ed ecchimosi al volto.

Gli agenti sono intervenuti martedì sera in una via del centro storico cittadino dove era stata segnalata una lite in corso tra due giovani. Gli agenti hanno identificato la coppia riportando la calma. Dopo l’intervento della polizia l’uomo, in collera con la madre della fidanzata, ha osato chiamare la polizia, l’ha spinta, facendola cadere a terra, per poi aggredirla con schiaffi e pugni al volto. La donna nel cadere ha poi riportato un trauma cranico. Dopo l’aggressione il giovane si è dato alla fuga.

La donna, condotta in stato di shock all’ospedale Sant’Elia da un’ambulanza del 118, è stata ricoverato per le cure del caso. L’aggressore, anche lui molto scosso dalla vicenda, si è presentato in questura riferendo dell’aggressione alla suocera e sottoponendosi ad un trattamento sanitario volontario. Il giovane dovrà rispondere di lesioni personali aggravate.