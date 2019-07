Vittoria (Rg): ha falciato due bimbi, ubriaco e drogato, arrestato

Due famiglie distrutte, due giovanissime vite segnate definitivamente a soli 11 anni. Per strada una scena che non si vorrebbe mai vedere: il corpo esanime di un bambino di 11 anni e il cuginetto coetaneo con gravissime ferite agli arti inferiori quasi tranciati dalla Jeep che, a folle velocità, li ha travolti mentre giocavano sul gradino della casa dei vicini con il cellulare.

La tragedia si è consumata ieri notte a Vittoria, centro in provincia di Ragusa. Un uomo, identificato e oggi fermato dalla polizia di Stato, ubriaco e dopo aver utilizzato cocaina, si era messo alla guida della Jeep insieme a tre amici e aveva travolto i due cuginetti.

Uno dei due bambini è morto sul colpo, mentre l’altro versa in condizioni gravissime e, dopo un intervento di cinque ore, è ancora in prognosi riservata al policlinico di Messina. La polizia ha arrestato un vittoriese per omicidio stradale. L’uomo ha azzardato un sorpasso in pieno centro città, perdendo poi il controllo dell’auto che ha travolto i due cuginetti.

Il fatto ancora più grave è che l’autista della Jeep e gli altri tre occupanti del veicolo sono fuggiti senza prestare alcun soccorso. Per questo sono stati denunciati. In auto, inoltre, l’uomo arrestato, aveva due armi: un manganello telescopico e una mazza da baseball. Le manette sono scattate ai polsi di G.R., 37 anni per omicidio stradale aggravato dallo stato di ubriachezza per essersi dato alla fuga e per aver procurato il grave ferimento di un altro bambino.

Il fuggitivo è stato rintracciato poco dopo una mezzora dal reato commesso. Gli investigatori hanno anche identificato i tre occupanti dell’auto che si erano dati alla fuga. Dalle immagini è possibile appurare che l’arrestato ha effettuato un sorpasso in prossimità di un incrocio di via IV aprile per poi perdere il controllo e travolgere i bambini, manovra dettata dallo statodi ebbrezza alcolica molto possibilmente.

Lo stesso arrestato, durante le analisi, ha riferito agli agenti di aver assunto della cocaina prima di mettersi al volante della Jeep e di aver anche bevuto birra. Il soggetto non ha fatto bene i conti delle birre bevute, difatti dalle analisi strumentali effettuate dal laboratorio dell’Asp di Ragusa è risultato positivo al test con un tasso alcolemico pari a quasi 4 volte quello consentito.

I tre occupanti del veicolo sono stati denunciati per omissione di soccorso e favoreggiamento personale. Dopo il gravissimo incidente, nonostante le evidenti gravissime condizioni dei bambini, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso. Rintracciati tutti e tre, nessuno di loro ha fornito indicazioni chiare dall’inizio, ma solo dopo aver compreso che la polizia aveva già raccolto gravi indizi di colpevolezza a carico di tutti e quattro, si sono determinati a fornire precise indicazioni su quanto accaduto.