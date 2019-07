Gravina di Catania (Ct): pubblicato il bando “Dopo di noi” per assistere i disabili gravi

Ci sarà tempo fino al 2 agosto prossimo per presentare le istanze per il bando “Dopo di noi” per assistenza ai disabili gravi di cui Gravina di Catania è comune capofila.

Il bando è rivolto ai residenti nei comuni di Gravina, San Gregorio, Mascalucia, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta, Valverde, Viagrande, Trecastagni, Pedara, Nicolosi, Camporotondo Etneo, San Pietro Clarenza, Sant’Agata Li Battiati.

“Possono presentare istanza per la predisposizione di un progetto personalizzato di assistenza – ha spiegato l’assessore con delega al distretto socio sanitario, Francesco Licciardello – persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori o che, per ragioni di età o di disabilità non sono più nella condizione di garantirne il sostegno.

L’istanza, che dovrà essere presentata entro il 2 agosto, al comune capofila, che è Gravina presso l’ufficio protocollo in viale Marconi nr 6 o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiopianol328.comunegravinact@legalmail.it. L’avviso pubblico e il modello dell’istanza – ha concluso l’assessore – sono disponibili presso i servizi sociali dei Comuni di residenza del disabile, presso il distretto Socio Sanitario 19 o scaricato dal sito del Comune di residenza”.