Bronte (Ct): irrigavano piantagione di canapa con l’acqua pubblica, arrestati

In tre sono stati arrestati a Bronte, centro alle pendici dell’Etna nel catanese, per coltivazione di canapa indiana irrigate con l’acqua pubblica. Le manette sono scattate ai polsi di Biagio Batticani, 34 anni, Francesco Elfio, 37 anni e Ignazio Calanna, 30 anni, ritenuti responsabili del concorso in produzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Nel corso di una delle battute di controllo del territorio nelle zone agresti di Bronte, i militari dell’Arma hanno scovato una piantagione di canapa indiana in contrada Rugurazzo.

La piantagione composta da più di 100 piante dell’altezza tra il metro e mezzo e i due metri, era dotata di impianto di irrigazione, regolato da una centralina temporizzata, che traeva illegalmente l’acqua dalla rete idrica pubblica.

Dalle piante, secondo una prima stima, si sarebbero potuti ricavare oltre 50 Kg di marijuana che avrebbero fruttato un guadagno illecito di circa 400 mila euro. La droga è stata sequestrata mentre gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti nella camera di sicurezza.